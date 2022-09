Repórter que cobria furacão nos EUA resgata enfermeira presa em enchente

No vídeo que percorreu as redes sociais, é possível ver Atkins perto do carro com uma capa de chuva vermelha e segurando a bolsa da mulher enquanto ela sobe nas costas dele para escapar da água.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um repórter da Flórida foi gravado nesta quinta-feira (29) em vídeo enquanto resgatava uma mulher, que ficou presa dentro de um carro, após tentar atravessar as águas de uma enchente durante a passagem do furacão Ian.

