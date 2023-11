Relatório de Câmara dos EUA reúne evidências de crimes de George Santos

O órgão se absteve de indicar medidas punitivas no texto. Mas diversos deputados já haviam dito anteriormente que votariam pela expulsão de Santos se o Comitê de Ética encontrasse provas de conduta criminosa ou grave violação ética por parte do deputado.

Ainda de acordo com o Times, todos os membros do Comitê votaram para encaminhar suas conclusões ao Departamento de Justiça. Em comunicado, afirmam que o republicano "merece uma condenação pública, está aquém da dignidade exigida por seu cargo e trouxe sério descrédito à Câmara".

As descobertas foram apresentadas em um relatório de 56 páginas do Comitê de Ética. Nele, estão reunidos evidências de que Santos usou fundos de campanha para fins pessoais; enganou doadores; e apresentou dados financeiros falsos ou incompletos, entre outros.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Comitê de Ética da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos afirmou nesta quinta-feira (16) ter encontrado "evidências substanciais" de que o deputado George Santos violou a lei federal, reportou o jornal americano The New York Times.

