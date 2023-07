Reitor de Stanford renuncia após relatório apontar falhas em suas pesquisas

Tessier-Lavigne, 63, deixará a função no final do mês de agosto, mas permanecerá na universidade como professor de biologia.

Em fevereiro, o jornal Stanford Daily, do campus, publicou texto com alegações de fraude envolvendo um importante artigo sobre Alzheimer de quando o reitor trabalhava na empresa de biotecnologia Genentech. A publicação alegou que Tessier-Lavigne tentou "ocultar a descoberta".

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - O reitor da Universidade de Stanford, nos EUA, Marc Tessier-Lavigne, anunciou nesta quarta (19) que renunciará ao cargo. A decisão foi comunicada após a divulgação de relatório independente do Comitê Especial do Conselho de Curadores da instituição apontar falhas significativas em estudos que ele supervisionou.

