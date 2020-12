Reino Unido vai imunizar população contra Covid-19 a partir desta terça

A vacina da Pfizer e da BioNTech devem começar a ser utilizadas para imunizar a população britânica a partir desta terça-feira (08), isso é o que aponta o chefe do NHS, o serviço nacional de saúde do Reino Unido.

De acordo com o UOL, o CEO do NHS Providers, Chris Hopson confirmou a data da chegada da vacina no Reino Unido. “Há 50 centros hospitalares e sabemos que a vacina vai chegar a esses centros hospitalares na terça-feira”, disse. Ele frisou ainda que este é apenas o primeiro lote de vacinas a chegar e que “há outros lotes que estão a caminho, o que ajuda muito”.

“Há muitos milhões de vacinas encomendadas, a única questão é saber quando cada lote será entregue”, acrescentou.

O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar o uso de emergência da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech.