Reino Unido reabrirá embaixada em Kiev para demonstrar apoio à Ucrânia

Johnson viajou a Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no início deste mês e fez elogios à "liderança resoluta".

O movimento adotado pela Grã-Bretanha segue a França e a Espanha, que também anunciaram o retorno de suas embaixadas após encerrarem as atividades no início do ano devido à invasão russa.

