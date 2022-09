Reino Unido encerra fila para ver caixão da rainha Elizabeth 2ª

Aqueles que já estão na fila, porém, deverão ter acesso ao local. A família real britânica espera que a atual cerimônia dure até as 2h30 de segunda (19), no horário de Brasília.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fila para ver o caixão da rainha Elizabeth 2ª está fechada, anunciou o governo do Reino Unido na noite deste domingo (18). Com isso, ninguém mais poderá se juntar às milhares de pessoas que ainda esperam para entrar no Salão de Westminster, onde está o corpo da agora ex-chefe da monarquia britânica.

