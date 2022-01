Reino Unido diz que invasão da Rússia à Ucrânia terá 'consequências'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, afirmou que uma invasão da Rússia à Ucrânia terá "consequências". Segundo reportagem do The Guardian, Wallace também disse que uma incursão dos russos violaria "as liberdades e a soberania mais básicas". Essa é a segunda vez na semana que Wallace comenta o assunto. Na segunda-feira (10), disse que os britânicos "enfrentariam os valentões", sem se importar com a distância do conflito. O Ministério da Defesa do Reino Unido informou que se reuniu com ministros da Suécia, Finlândia e Noruega para discutir a "contínua agressão" da Rússia e o aumento militar na fronteira da Ucrânia, com cerca de 100.000 soldados reunidos na divisão. "O Reino Unido e os nossos parceiros nórdicos estão unidos em nossa abordagem para defender a segurança europeia", declarou Ben Wallace.

