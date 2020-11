Reino Unido confirma 2º onda de covid-19 e decreta novo lockdown

Com a subida desenfreada no número de casos de covid-19, o Reino Unido decidiu decretar lockdown por 30 dias em todo o território a partir do próximo dia 5 de novembro. A medida anunciada pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson veio depois dos especialistas confirmarem a segunda onde da covid-19 e acenderem o alerta para a possibilidade de um cenário com mais 80 mil mortes se medidas não forem tomadas.

Hoje o Reino Unido já tem oficialmente mais de 20 mil casos da doença por dia e o sistema de saúde já começou a sobrecarregar. Diante disso, o Governo decretou o fechamento de bares, pubs e de todo o comércio não essencial (a não ser para delivery) e determinou que as pessoas só podem sair de casa para atividades indispensáveis como trabalhar, ir à escola, comprar comida ou remédio e atividades do gênero.