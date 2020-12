Reino Unido começa campanha de vacinação contra Covid-19

A campanha de vacinação contra Covid-19 começa nesta terça-feira (08), no Reino Unido. A vacina foi desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech e o país se tornou o primeiro do mundo a imunizar a população contra o vírus.

Entretanto, de acordo com o R7, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a vacina é um fio de esperança na luta contra a doença, mas que ainda não será o fim da pandemia e que os cuidados devem ser mantidos.

"A vacina é uma grande esperança. Mas, por mais eficaz que seja, não vai interferir no curso da pandemia no curto prazo. Isso só deve acontecer a partir do segundo semestre do ano que vem", disse Covas, durante um debate promovido pelo Lide (Grupo de Líderes Empresariais) Ceará com o tema "Perspectivas para o enfrentamento da covid-19 em 2021".

No fim da noite desta segunda-feira (07), o ministério da saúde anunciou a negociação da compra de 70 milhões de doses da vacina Pfizer e BioNTech e que o Brasil deve começar a imunizar a partir de janeiro do ano que vem.