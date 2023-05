Rei Charles III é oficialmente coroado

Príncipe William, sucessor ao trono, se ajoelhou diante do pai e prestou homenahem: "Eu, William, príncipe de Gales, prometo minha lealdade a você, e fé e verdade lhe darei, como seu suserano de vida e membros. Então me ajude, Deus", disse dando um beijo no pai em seguida

