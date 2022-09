Rei Charles 3º deixa bilhete em caixão de Elizabeth 2ª

É um cartão com um logo do Palácio de Buckingham que foi inserido em meio ao arranjo de flores. De autoria do rei Charles 3º, ele diz "em memória amorosa e devotada", e traz a assinatura do monarca.

É o caso, por exemplo, da bandeira com o emblema da realeza britânica que envolve o caixão, e da coroa com quase 3.000 pedras incrustadas que repousa sobre ele.

