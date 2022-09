Rei Charles 3º agradece por homenagens feitas à rainha Elizabeth 2ª

O funeral de Elizabeth acontecerá na segunda -feira (19), às 11h (7h no horário de Brasília), na Abadia de Westminster, em Londres. O caixão da rainha sairá do Salão de Westminster minutos antes e será acompanhado por membros da família real, que farão o trajeto a pé.

Desde a morte de sua mãe, o novo monarca viajou para Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, países que, junto com a Inglaterra, compõem o Reino Unido. "Em Londres, Edimburgo, Hillsborough e Cardiff, fomos movidos por todos que se deram ao trabalho de vir e prestar seus respeitos ao serviço vitalício de minha querida mãe, a falecida rainha", acrescentou neste domingo.

