Região russa sofre novos ataques, e Moscou promete resposta

"Tais agressões não podem ficar sem resposta. Gostaríamos que Kiev e as capitais ocidentais levassem a sério a declaração do Ministério da Defesa da Rússia de que mais provocações que levem a Ucrânia a atacar instalações russas encontrarão uma resposta dura", disse a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova.

