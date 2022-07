Recém-nomeado no Reino Unido, ministro das Finanças Nadhim Zahawi renuncia

Uma fonte de Downing Street, endereço oficial do governo britânico, afirmou nesta quinta que Johnson aceitou renunciar ao cargo diante da crise política. A fonte falou sob condição de anonimato porque o anúncio oficial ainda não foi feito. Fonte: Associated Press.

O ministro se soma a uma longa lista com mais de 50 integrantes do gabinete que renunciaram nos últimos dias, incluindo seu antecessor, Rishi Sunak. Nas últimas horas, um dos destaques foi o secretário de Estado para a Irlanda do Norte Brandon Lewis, que escreveu sua carta de demissão dizendo que o governo precisa de "honra e integridade".

