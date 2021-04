Rainha Elizabeth 2ª recebe segunda dose da vacina contra Covid

Segundo o site Page Six, o bebê será o primeiro filho da realeza britânica a nascer nos Estados Unidos. O desejo de realizar o parto em casa vem desde a gravidez de seu primeiro bebê, que seria realizado em Frogmore Cottage, no Reino Unido.

A filha do duque e duquesa deve nascer na propriedade que fica em Montecito, na Califórnia. Ela deve nascer próximo a junho, o início do verão norte-americano. Meghan e Harry são pais de Archie, 1, que também foi planejado para nascer em casa.

