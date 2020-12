Rainha Elizabeth 2ª não terá tratamento preferencial na vacinação contra Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rainha britânica Elizabeth 2ª, 94, e seu marido, o príncipe Philip, 99, não receberão tratamento preferencial na vacinação contra a Covid-19 que acontece a partir desta terça-feira (8) em todo o Reino Unido.

Em vez disso, os membros da realeza terão que "esperar na fila" durante a primeira onda de vacinas que serão destinadas para idosos acima de 80 anos e profissionais de saúde. Segundo informações do jornal Daily Mail, Elizabeth e Philip receberão a vacina "em algumas semanas", mas seguindo o calendário do governo britânico.

Os outros membros da família real britânico também não terão prioridade em relação à vacinação. O duque e a duquesa de Cambridge, William e Kate Middleton, só terão acesso no próximo ano, de acordo com o jornal britânico.

Ainda segundo a publicação, o Natal da família real, comemorado no próximo dia 25 de dezembro, será diferente. Eles também não tirarão vantagens das restrições contra a pandemia. O casal real - a rainha Elizabeth 2ª e o príncipe Philip - poderá passar o feriado sem nenhum dos quatro filhos pela primeira vez desde 1949.

Recentemente o príncipe britânico Harry sugeriu que a pandemia de coronavírus seria "um castigo da natureza". Ele falou durante uma conversa sobre meio ambiente com o presidente-executivo de uma plataforma de streaming para documentários climáticos na semana passada (3).

"Alguém me disse no início da pandemia, é quase como se a mãe natureza nos mandasse para nossos quartos por mau comportamento, para realmente parar um momento e pensar sobre o que fizemos", disse Harry. "Isto certamente me lembrou de como todos nós estamos interconectados, não apenas como pessoas, mas através da natureza. Tiramos muito dela e raramente retribuímos muito."