Rainha Elizabeth 2ª faz aparição surpresa no último dia de seu Jubileu de Platina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ausente durante a maior parte dos eventos que celebraram seus 70 anos de reinado, Elizabeth 2ª, 96, fez uma aparição surpresa na varanda do Palácio de Buckingham neste domingo (5), último dia das festividades relacionadas ao Jubileu de Platina.

A monarca usava um vestido verde e estava acompanhada de seu filho Charles, o primeiro na linha de sucessão do trono britânico, ao lado da esposa Camila, além do neto William, com a esposa Kate e os três filhos do casal. Ela sorriu e acenou para a multidão ali presente, que agitava freneticamente bandeirinhas do Reino Unido.

Elizabeth assistiu à maioria dos eventos que a homenagearam do Castelo de Windsor. Alegando desconfortos de mobilidade, a rainha mais longeva do Reino Unido foi representada por seus parentes, em especial os herdeiros Charles e William, além da princesa Anne, nas festividades que tomaram conta do país desde quinta-feira (2).

A breve aparição —foram cerca de 10 minutos, mostra a transmissão da britânica BBC— foi uma maneira de apaziguar a ausência da monarca. Charles, 73, vem aos poucos assumindo as funções públicas da mãe, que chegou a ser internada para realizar exames no ano passado.

O herdeiro, assim como a mãe, goza de popularidade, mas em índices bem menores. Charles tem cerca de 50% de opiniões favoráveis entre os britânicos, mostra recente pesquisa do instituto YouGov, enquanto Elizabeth tem 75%. Apenas 32% acham que ele será um bom rei.

O último dia das celebrações do jubileu foi um mergulho na história da vida de Elizabeth. Milhares de pessoas acompanharam, ornamentadas com as cores da bandeira britânica, a rota que a rainha fez no dia de sua coroação, há 69 anos, em 1953. Dançarinos vestidos com roupas da década de 1950 caminhavam pela importante avenida Mall.

A carruagem Gold State Coach, que levou a monarca para a Abadia de Westminster, quando ela foi coroada, foi vista em público pela primeira vez em cerca de duas décadas, depois de ter sido usado pela última vez no Jubileu de Ouro —50 anos no trono, em 2002.

Por todo o país, foram realizados milhares de almoços e festas de rua para lembrar a monarca. Somente em Windsor, 488 mesas foram colocadas na entrada do castelo onde ela reside, e o príncipe Charles e sua esposa foram almoçar em um campo de críquete.

Elizabeth 2ª reinou por mais tempo do que qualquer um de seus antecessores. Ela subiu ao trono aos 25 anos, em 1952, quando estava em viagem oficial ao Quênia, após a morte de seu pai, o rei George 6º.

O país, àquela altura, ainda emergia da devastação da Segunda Guerra Mundial, e Winston Churchill era premiê —a rainha acompanhou 14 primeiros-ministros desde que chegou ao trono.