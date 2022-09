Rainha Elizabeth 2ª enviou mensagem ao Brasil um dia antes de morrer

A mensagem foi compartilhada pela embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins.

"Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos", escreveu a rainha.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das últimas mensagens da rainha Elizabeth 2ª antes de morrer foi encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro, em comemoração do bicentenário de independência do país.

