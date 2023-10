Quinto avião da FAB chega ao Brasil com passageiros resgatados em Israel

Mais 215 brasileiros resgatados em Israel desembarcaram no Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (15). Junto com eles também chegaram 16 animais de estimação.

Os passageiros estavam a bordo da aeronave KC-30, disponibilizada pelo governo do Brasil. A mesma pousou às 1h45, no Aeroporto Internacional do Galeão.

Com a chegada do novo grupo, o número de brasileiros repatriados chega a 916. Nos últimos dias, o Governo Federal recebeu mais de 2 mil pedidos de repatriação e afirmou que os aviões da FAB vão continuar as viagens para Israel, até que todos que solicitaram ajuda para retornar ao país sejam resgatados.

Um levantamento divulgado pelo Itamaraty mostra que existem 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil na Palestina. A maioria está na zona de guerra, mas não tem interesse em regressar ao Brasil.