Queda do WhatsApp: Veja como driblar o problema e continuar se comunicando

O problema global que atingiu a vida de internautas, e começou por volta das 13h desta segunda-feira (4), horário de Brasília, tem gerado dificuldades para que até empresas fiquem com problema na comunicação a distância.

Segundo o G1, a principal hipótese é que se trate de um erro de DNS, que é como um GPS ou "agenda de contatos" responsável por levar os internautas às páginas.

Para não deixar de ficar conectado, App's não tão usados estão sendo baixados nas plataformas para suprir o problema. Confira:

E-mail

Ainda comum em ambientes de trabalho, o e-mail também pode dar uma mão nesse momento, especialmente para as conversas profissionais.

SMS

Mesmo um pouco esquecido, e SMS tem suas vantagens e teve seu auge antes da chegada do WhatsApp. Operadoras ofereciam pacotes com número ilimitado de mensagens de texto, no entanto, o serviço é pago, apesar de não precisar de internet.

Telegram

Concorrente de peso do WhatsApp, possui recursos adicionais, como grupos com milhares de membros e agendamento de mensagens. Precisa conexão com internet.

Signal

Nos mesmos 'moldes' de WhatsApp e Instagram, envia texto, foto, vídeo e áudio; depende de internet e cadastro é feito com número do celular. Um diferencial do aplicativo, é o envio de mensagens com remetente oculto, onde apenas um dos participantes precisa divulgar o número para iniciar a conversa.

Twitter

Ao contrário das alternativa anteriores, a comunicação não é intermediada pelo número de telefone, mas sim pelas contas dos usuários, mas também é possível trocar mensagens de texto, vídeos, imagens e até áudio.

Discord

Popular entre os gamers, necessita de internet e atualmente é muito utilizado para bate-papo em jogos online ou gravações de podcast.