Queda de teleférico mata 13 pessoas e deixa duas crianças feridas

Treze pessoas morreram depois que a cabine de um teleférico se soltou, no início da tarde deste domingo (23), no pico do Monte Marone, um ponto turístico conhecido por sua vista espetacular para um lago na Itália.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.