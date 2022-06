Queda de arquibancada em tourada na Colômbia deixa 4 mortos

"Infelizmente, não se pode controlar as pessoas que entram de maneira irresponsável na tourada, mas estamos garantindo a segurança para que a comunidade se divirta sadiamente", disse o secretário de governo de El Espinal, Ever Sarimiento, de acordo com o portal El Espectador.

Vídeos mostram a estrutura de quatro andares colapsando dentro da arena onde se realizava a tourada. Em seguida, dezenas de espectadores fogem do local do acidente, enquanto socorristas correm em direção à arquibancada caída.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.