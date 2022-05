Quase cem civis são resgatados de siderúrgica em Mariupol, diz Zelenski

"A ONU confirma que uma operação de passagem segura está em andamento na siderúrgica Azovstal", disse o porta-voz Saviano Abreu. "Neste momento, e como as operações estão em andamento, não compartilharemos mais detalhes, pois isso pode comprometer a segurança dos civis e do comboio."

"Começou a retirada de civis de Azovstal. O primeiro grupo de quase cem civis já está a caminho de uma área controlada. Amanhã nos reuniremos com eles", escreveu o presidente da Ucrânia, Volodomir Zelenski, em sua conta no Twitter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.