Quase 400 cães são resgatados às vésperas de festival de carne

Os cães encontrados no veículo eram de várias raças e alguns usavam coleiras de animais de estimação, o que pode apontar que alguns dos cães eram animais de estimação roubados. O ligado aos cães no caminhão concordou em abrir mão de todos os animais.

Com a ajuda de ativistas da CAPP (China Animal Protection Power), os cães foram retirados do caminhão e levados sob custódia protetora. "Eles provavelmente estavam no caminhão há dias, desidratados e famintos, muitos deles com sinais visíveis de ferimentos e doenças. Teriam sido espancados até a morte", disse Lin Xiong, um dos ativistas que ajudaram no resgate, à People.

