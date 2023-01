Qual a chance de ganhar R$ 7 bilhões na loteria norte-americana?

O pesquisador ainda apontou que a única maneira de vencer no jogo de apostas com certeza seria comprando todas as combinações dos números da loteria. Porém, mesmo fazendo todas as combinações, ainda há possibilidade de dividir o prêmio com outros apostadores que também acertaram.

Rong Chen, professor e pesquisador de estatística na Escola de Artes e Ciências da Universidade de Rutgers, explicou sobre a probabilidade de ganhar na loteria ao comentar sobre o prêmio de US$ 1,9 bilhão do jogo de apostas norte-americano Powerball em novembro de 2022.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A loteria norte-americana Mega Millions acumulou novamente depois que nenhum dos apostadores acertou os seis números e um sortudo poderá levar o prêmio acumulado de US$ 1,35 bilhão (aproximadamente R$ 7 bilhões) no sorteio que ocorrerá na próxima sexta-feira (13). Mas qual a chance de ganhar esse prêmio bilionário?

