Quadro na Ucrânia é 'cada vez mais preocupante', diz Boris Johnson

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou neste domingo que o quadro em relação à Ucrânia é "cada vez mais preocupante". Em mensagem no Twitter, ele pediu que a Rússia continue a negociar, no momento em que potências do Ocidente temem uma invasão russa ao território ucraniano.

