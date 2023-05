Putin parabeniza Erdogan por vitória na Turquia

Erdogan, 69, foi reeleito para mais um mandato de cinco anos, com 52% dos votos, mais de 2 milhões a mais do que o adversário, Kemal Kilicdaroglu, 74, que ficou com 47,8%, com mais de 99% das urnas apuradas. O comparecimento foi de 85%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As congratulações de líderes mundiais ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, por sua vitória nas eleições deste domingo (28) começaram ainda antes do anúncio oficial.

