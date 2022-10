Putin isenta estudantes de ir à Ucrânia após 1ª queda de aprovação desde a guerra  

A condução da guerra, especialmente com o sucesso da contraofensiva de Kiev que retomou a região ocupada em Kharkiv (nordeste) e a pressão agora em Donetsk e Kherson, duas das áreas anexadas formalmente nesta quarta, levaram a aliados na linha dura do regime como o tchetcheno Ramzan Kadirov a criticar o comando militar.

O único instituto de pesquisas ainda independente na Rússia, o Centro Levada, publicou a primeira pesquisa sobre o impacto da medida na percepção local da guerra. Nada menos do que 47% disseram ter sentido "horror e ansiedade" com a medida, ante 23% que se disseram chocados e 13%, com raiva. Relataram orgulho patriótico 23%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com quase metade dos russos expressando "horror e ansiedade" ante a mobilização de 300 mil reservistas para lutar na Ucrânia e a primeira queda de sua popularidade desde a invasão do vizinho em fevereiro, o presidente Vladimir Putin resolveu dar uma resposta simbólica às críticas que vem recebendo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.