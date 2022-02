Putin envia "missões de paz" a territórios rebeldes da Ucrânia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta segunda-feira (21) que soldados russos entrem na Ucrânia em uma "missão de paz", pouco tempo depois de reconhecer dois territórios separatistas apoiados por Moscou, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk.

O decreto assinado por Putin diz que as tropas devem permanecer no território ucraniano até que os dois estados separatistas assinem tratados sobre "amizade, cooperação e ajuda mútua".

Em nota, o secretário-geral da ONU, António Guterres, diz estar "muito preocupado" com a decisão de Putin sobre o status de Donbass e "exige uma solução pacífica para o conflito no leste da Ucrânia, de acordo com os acordos de Minsk".

Mais cedo, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse em comunicado oficial que condena a decisão tomada pelo presidente da Rússia de reconhecer as regiões separatistas do leste da Ucrânia.

"Isso é claramente uma violação unilateral dos compromissos internacionais da Rússia e um ataque à soberania da Ucrânia", diz a nota.

A Rússia tem mais de 190 mil soldados, tanques e mísseis concentrados ao longo da fronteira ucraniana, mas, até então, negava a intenção de invadir o país vizinho. O regime de Vladimir Putin, no entanto, reclamava de uma eventual adesão de Kiev à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar criada para fazer frente à extinta União Soviética.

Para Putin, a Otan é uma ameaça à segurança da Rússia por sua expansão na região. Por isso, o presidente quer uma declaração formal de que a Ucrânia nunca vai se filiar à aliança.

Em contrapartida, os Estados Unidos e países aliados do Ocidente (como o Reino Unido, França e a Alemanha) têm dito repetidas vezes que a Rússia pode invadir a Ucrânia "a qualquer momento" e ameaçam o país com "sanções econômicas severas" e "resposta ágil", caso a invasão ocorra.

Moscou, por sua vez, acusa os países ocidentais —em especial os Estados Unidos— de fazerem "histeria e alarmismo" sobre um ataque russo à Ucrânia, o que, segundo eles, não estaria em seus planos.

A Rússia já anexou a península ucraniana da Crimeia em 2014, o que culminou em sanções econômicas dos EUA e da União Europeia. O país também é acusado de financiar os rebeldes pró-Moscou que controlam as autoproclamadas Repúblicas de Lugansk e Donetsk, na região de Donbass.