Putin autoriza 'operação militar' na Ucrânia

“As orações de todo o mundo estão com o povo da Ucrânia esta noite, que sofre um ataque não provocado e injustificado das forças militares russas. O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. A Rússia sozinha é responsável pela morte e destruição que este ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia", diz trecho do comunicado de Biden.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou nesta quarta-feira (23) uma operação militar especial em Donbass, no leste da Ucrânia. Ele disse que “os conflitos entre a Rússia e as forças ucranianas são inevitáveis, é apenas uma questão de tempo” e que seu país não pode tolerar as "ameaças da Ucrânia".

