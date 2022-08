Putin aumenta Forças Armadas após problemas com falta de soldados

O decreto amplia de 1,01 milhão para 1,15 milhão o número máximo de combatentes –segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (Londres), há 900 mil na ativa. Também há acréscimo de pessoal não combatente, elevando o contingente total ligado ao Ministério da Defesa de 1,9 milhão para 2,04 milhões. A China tem a maior tropa combatente ativa do mundo, 2,03 milhões, EUA e China vêm atrás com cerca de 1,4 milhão.

