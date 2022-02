Putin anunciou ataque a Ucrânia enquanto ONU debatia a crise

A Rússia é um dos membros permanentes do Conselho e, como tal, tem poder de veto para barrar resoluções. Assim, é capaz de conter medidas que a prejudiquem. O colegiado pode aplicar sanções internacionais e ordenar o envio de forças de paz, entre outras funções. Atualmente, a Rússia é também a presidente do Conselho --a posição é rotativa e muda a cada mês.

A reunião do CS é presidida por Vasily Nebenzya, representante da Rússia. A posição de liderança do colegiado é rotativa e muda a cada mês. Segundo o jornal The Guardian, ele disse aos repórteres: "Estou começando a gostar das reuniões noturnas."

A reunião na ONU, no entanto, prosseguiu como se nada estivesse acontecendo. Os representantes dos integrantes do Conselho de Segurança seguiram lendo seus discursos em que pediam, de modo geral, para resolver a questão por modos diplomáticos, apesar dos alertas da gravidade da situação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.