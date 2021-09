PT lembra 11 de Setembro chileno e ignora ataque aos EUA em documento

Outro 11 de Setembro famoso, o dos ataques terroristas nos EUA, que completaram naquele dia 20 anos, foi ignorado no texto do partido.

"O Diretório Nacional do PT, reunido em 11 de setembro de 2021, data que marca os 48 anos do golpe militar contra Salvador Allende e o povo chileno, reforça a importância da luta contra o golpismo, em defesa da democracia, que sempre foi e sempre será fundamental", diz a resolução.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em resolução aprovada no último sábado (11) para tratar das manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o diretório nacional do PT menciona que a data coincide com o golpe de Estado deflagrado em 1973 no Chile pelo general Augusto Pinochet que levou à morte do então presidente Salvador Allende.

