Protestos ocorrem em cidades da Europa contra guerra da Rússia na Ucrânia

(Com Associated Press)

Dezenas de milhares de pessoas foram se manifestar em cidades pela Europa contra a guerra da Rússia na Ucrânia, com pequenas vigílias ocorrendo em solo russo, apesar da repressão oficial contra essas manifestações. Sindicatos da Alemanha convocaram um protesto em Berlim, com muitas críticas aos russos.

