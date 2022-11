Protestos deixam 326 mortos no Irã, diz grupo de direitos humanos

A revolta pública contra sua morte combinou com uma série de queixas contra o regime iraniano por reprimir as manifestações, que continuaram apesar das recomendações ao judiciário para "não mostrar clemência" aos manifestantes.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As forças de segurança do Irã, no Oriente Médio, mataram pelo menos 326 pessoas desde que protestos eclodiram em todo o país há dois meses, afirmou a IHRNGO, uma organização iraniana de direitos humanos com sede na Noruega.

