Protesto contra voo inexistente de Israel gera prisões na Rússia

O episódio algo farsesco vem na esteira de uma incidente sério no Daguestão, outra república majoritariamente islâmica daquela região, o norte do Cáucaso. No domingo (29), um voo que de fato veio de Israel foi alvo de uma turba, que invadiu o aeroporto da capital local para "caçar" seus passageiros —estes ficaram dentro da aeronave até a polícia conter o tumulto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O FSB (Serviço Federal de Segurança) da Rússia prendeu nesta quarta-feira (1º) os organizadores de um protesto contra a presença de judeus e israelenses no país em Magas, capital da República da Inguchétia, área de maioria muçulmana. O grupo divulgou mensagens falsas de que um avião chegaria de Tel Aviv no aeroporto da cidade, que nem recebe voos internacionais, mobilizando dezenas de pessoas.

