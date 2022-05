Promotor que investigou prisão de Ronaldinho é morto a tiros durante lua de mel

Marcelo participou das investigações que envolveram a prisão de Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto Assis, por entrarem no Paraguai com documentos falsos . O promotor também processou diversas pessoas acusadas de pertencer a organizações ligadas ao narcotráfico.

Pecci e a esposa, a jornalista Cláudia Aguilera, haviam anunciado momentos antes do crime que estavam esperando o primeiro filho. De acordo com o jornal paraguaio "ABC Color", testemunhas relataram que criminosos chegaram em um jet-ski e efetuaram diversos disparos contra o promotor, que morreu na praia antes de receber socorro.

