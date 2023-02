Profissional de imprensa é morto durante cobertura de assassinato na Flórida

Keith Melvin Moses foi detido acusado de ser o autor dos dois tiroteios. De acordo com as autoridades policiais, o jovem tem um longo histórico criminal que inclui acusações de porte de arma irregular e agressões.

Segundo o delegado Mina, os policiais receberam o primeiro chamado por volta das 11h, no horário local, com a informação de que uma mulher de 20 anos teria sido baleada e morta. "Depois, as 16h05, recebemos ligações sobre outro tiroteio naquele mesmo local, quando os profissionais de imprensa foram atingidos", disse.

Na sequência, o criminoso teria atirado em uma mulher e sua filha de 9 anos que estavam em uma residência próxima. A criança morreu. As motivações do crime ainda não estão claras, e a identidade das vítimas não foi revelada.

