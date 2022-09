Professora presa por estupro volta a fazer sexo com aluno

A professora Elizabeth Suzanne Bailey, de 36 anos, voltou a ser presa nos Estados Unidos, por fazer sexo com um aluno, ela já chegou a ser presa por estupro de estudante de 15 anos. A mulher estava cumprindo prisão domiciliar, mas voltou a se encontrar com o aluno nove vezes e foi descoberta, segundo informações do New York Times.

A polícia do Condado de Iridel, no estado da Carolina do Norte, relata que a mulher havia sido presa em junho deste ano e foi liberada após pagar fiança de R$ 396 mil e estava sendo monitorada com a condição de não se encontrar mais com o aluno.

No dia 2 de setembro ela foi presa de novo após a descoberta dos novos encontros com o estudante. Ela foi levada para a prisão e só poderá sair se pagar fiança no valor de R$ 4,1 milhões.