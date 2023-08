Professora manda alunos baterem em colega muçulmano na Índia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autoridades da Índia estão investigando uma professora que aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Na gravação, ela manda os alunos se revezarem para bater em um colega que é muçulmano.

A professora Tripti Tyagi colocou o menino de 7 anos na frente da classe e encorajou estudantes a baterem nele. "Essas crianças muçulmanas...", diz ela no vídeo, enquanto a criança chora.

Caso aconteceu na semana passada em escola pública em vilarejo no norte da Índia, no distrito de Uttar Pradesh, segundo o jornal The Times of India.

Professora disse que punição foi porque menino não tinha feito a lição de casa. Segundo o Times of India, ela disse que o vídeo foi manipulado para "exacerbar tensões", mas admitiu que cometeu um erro.

Políticos manifestaram revolta, e a principal autoridade de proteção dos direitos das crianças do país pediu que as medidas cabíveis sejam tomadas. "Plantar o veneno da discriminação nas mentes de crianças inocentes e transformar um lugar sagrado como uma escola em um mercado de ódio, não há nada pior que um professor poderia fazer pelo país", escreveu o líder do Congresso, Rahul Ghandi, no X (ex-Twitter).