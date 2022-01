Professor é condenado por esquartejar e comer membros de vítima que conheceu na internet

O professor Stefan R, 42, foi condenado à prisão perpétua nesta sexta-feira (7), pelo tribunal de Berlim, por matar, esquartejar e comer pedaços dos membros um homem de 43 anos que conheceu em um site de namoro. De acordo com informações da polícia, o acusado dopou a vítima com a "droga do estuprador" (GHB), em uma bebida. O homem perdeu a consciência e o réu cortou o pescoço dele deixando sangrar, pois, "isso o estimulava sexualmente", disse o advogado Marin Glade. Após a vítima morrer, Stefan comeu algumas partes do corpo dele. Os restos mortais do homem foram encontrados em novembro de 2020, em um parque ao norte de Berlim. A polícia localizou o acusado após identificar o taxista que levou a vítima até a casa dele. A polícia encontrou vestígios de sangue, serra de ossos e até mesmo outras partes do corpo da vítima. O professor foi considerado culpado por 'assassinato' e 'atentado a paz dos mortos'.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.