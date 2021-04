Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, morre aos 99 anos

Recentemente, ele chegou a passar por uma cirurgia e foi internado novamente após complicações. O comunicado divulgado essa manhã sobre a morte de Philip afirmava que ele teve uma morte tranquila no palácio: "É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. O príncipe faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. Novos anúncios serão feitos no devido tempo. A Família Real se une às pessoas ao redor do mundo em luto por sua perda."

