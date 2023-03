Principal suspeito de caso Madeleine não será acusado em 2023, diz promotor

De acordo com as autoridades polonesas, a versão da jovem contradiz as investigações. Apesar do caso ainda não ter sido concluído, a discrepância da idade das duas evidenciaria que Julia não é a britânica.

Um deles disse ao Mirror no mês passado que os investigadores alemães parecem saber que foi mesmo Brueckner o autor do crime, mas não podem provar.

O suspeito nega envolvimento no desaparecimento de Madeleine. Em uma uma carta escrita da cela, ele disse que a acusação é um "conto de fadas" e reclamou que vinha sendo tratado pior do que Joseph Goebbels, o ministro de Propaganda de Adolf Hitler.

Questionado, o promotor se recusou a explicar o motivo do atraso em levar o caso ao tribunal. Ele afirmou não querer "partilhar os resultados ou o estado atual do processo".

