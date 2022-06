Principal marca de cigarro eletrônico nos EUA é banida do país

Esta medida "é um avanço adicional no compromisso da FDA para garantir que todos os produtos de cigarros eletrônicos e sistemas eletrônicos de fornecimento de nicotina que são comercializados produtos cumpram com nossos padrões de saúde pública", disse o comissário da entidade, Robert Califf, em um comunicado.

Após uma série de polêmicas em todo o mundo, produtos da marca de cigarros eletrônicos Juul Labs devem ser retirados do mercado dos Estados Unidos. O órgão público responsável por aprovar alimentos e remédios no país (FDA, na sigla em inglês) anunciou a decisão nesta quinta-feira (23).

