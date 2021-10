Princesa do Japão, Mako, renúncia título real para se casar com plebeu

Um canal de TV mostrou que a princesa e a sobrinha do imperador Naruhito haviam deixado o Palácio Akasaka. Com um ramo de flores na mão, Mako se despediu de seus pais e da mídia em reverência e abraçou sua irmã.

Mako e Komuro também quebraram a tradição e abandonaram os rituais e cerimônias tradicionais dos casamentos reais. Além disso, a princesa rejeitou um dote no valor de cerca de US $ 1,3 milhão (aproximadamente 7,2 milhões de reais), que geralmente é pago a mulheres que deixam a família real após o casamento.

Isso porque, ao casar-se com seu namorado de universidade, a princesa de 30 anos passou a usar o sobrenome do marido e perdeu seu título real, como já era de se esperar por conta da legislação imperial japonesa para mulheres.

A princesa do Japão, Mako, decidiu se casar hoje com o namorado da faculdade e plebeu, Kei Komuro, com uma cerimônia discreta após anos de discussões sobre.

