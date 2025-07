Primeiros voos de deportação partem de 'Alcatraz dos Jacarés', na Flórida

Autoridades afirmaram que detentos mantidos na prisão têm ordens finais de deportação. Advogados de imigração, no entanto, discordam e alegam não ter acesso a seus clientes. A União Americana pelas Liberdades Civis entrou com uma ação judicial, na semana passada, acusando violações do devido processo legal.

Aeródromo foi equipado com sistema de comunicação, radar e iluminação de pista, segundo o governador. "Este aeroporto tem capacidade para receber aeronaves comerciais e realizar operações diurnas e noturnas", completou, afirmando que 5.000 galões de combustível de aviação são armazenados no local.

Voos foram operados pelo Departamento de Segurança Interna. Os aviões decolaram de dentro do próprio centro de detenção, que foi construído onde antes ficava um aeródromo. Em uma das pistas, foram instaladas as tendas que abrigam os presos. Já a outra foi mantida para a realização das deportações.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os primeiros voos com imigrantes deixaram o centro de detenção apelidado de "Alcatraz dos Jacarés", na Flórida, nesta semana, anunciou o governador do estado, Ron DeSantis, nesta sexta-feira (25).

