Primeiro voo da FAB com repatriados decola de Israel de volta ao Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) usado para repatriar cidadãos brasileiros em Israel decolou de Tel Aviv às 14h12 (de Brasília) desta terça-feira (10). A previsão é que a aeronave, com 211 passageiros, chegue em Brasília às 4h desta quarta (11).

A Força Aérea Brasileira havia informado nesta segunda (9) que 900 brasileiros devem ser repatriados nos próximos dias. A operação poderá ser repetida na próxima semana, caso haja necessidade. No total, mais de 1.700 brasileiros tinham solicitado repatriação, sendo a maioria turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

"O governo federal está atento e trabalhando para trazer de volta todos os brasileiros que solicitarem, bem como para fazer todo o possível para o processo de paz na região", escreveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na plataforma X, o ex-Twitter. Segundo ele, estão previstos mais cinco voos até domingo (15).

O governo brasileiro também estuda formas de retirar cidadãos brasileiros de territórios palestinos, em particular através do Egito, Jordânia e Líbano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, há 25 brasileiros na Faixa de Gaza que entraram em contato com o Itamaraty solicitando a repatriação.

O conflito começou com ataques do grupo terrorista Hamas sobre o território israelense a partir da Faixa de Gaza no último sábado (7). Os ataques dispararam uma violenta resposta dos israelenses. Já são mais de mil mortos dos dois lados, até o momento.