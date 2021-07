Primeiro-ministro declara estado de sítio no Haiti após morte de presidente

Após o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise e da primeira-dama, Martine Mois, o primeiro-ministro do país, Claude Joseph, declarou, nesta quarta-feira (7), estado de sítio em todo o país.

De acordo com o Uol, a medida concede amplos poderes ao governo haitiano. ”Acabo de presidir uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros e decidimos declarar o estado de sítio em todo o país", disse.

Joseph foi quem anunciou, por meio de comunicado, a morte de Moise. "O presidente foi morto na casa dele por estrangeiros que falavam inglês e espanhol. Eles atacaram a residência do presidente da República", afirmou mais cedo.

Ainda não se sabe as razões do ataque e nenhum grupo assumiu a autoria. Segundo o premiê, a mulher do presidente, Martine Moise, foi ferida no ataque, chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu.

Joseph pediu calma à população e afirmou que a polícia e o Exército já estão encarregados de manter a ordem no país.