Primeiro-ministro da Índia é vacinado contra Covid-19

Os indianos começaram a serem imunizados 16 de janeiro com a Covaxin, e até este domingo (28), o país já teria aplicado 14,24 milhões de doses. De acordo com o Sistema Globo, a Índia contabiliza 11.112.241 casos confirmados do novo coronavírus, ficando atrás apenas dos EUA, e 157.157 mortes por Covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.