   Compartilhe este texto

Presidentes reagem a envio de navios de guerra por Trump à costa da Venezuela

Por Folha de São Paulo

20/08/2025 19h30 — em
Mundo



BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Governos da América Latina reagiram de formas distintas ao envio de navios de guerra dos Estados Unidos para o mar do Caribe, em local próximo da costa da Venezuela.

No que seria parte de uma iniciativa para combater cartéis de drogas, três destróieres americanos da classe Arleigh Burke, com sistemas antimíssil Aegis e mísseis de ataque, foram deslocados para a região.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou nesta terça-feira (19) as manobras militares dos EUA. Todas as disputas devem ser resolvidas por meio do diálogo, disse ela, que reiterou o apelo de seu governo pela "não intervenção" e "autodeterminação dos povos".

"Não ao intervencionismo, isso não é só convicção, está na Constituição. Nossa Constituição diz isso claramente e é sempre o nosso posicionamento: a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a solução pacífica de disputas", disse Sheinbaum.

O colombiano Gustavo Petro, por sua vez, afirmou que os americanos estão enganados se acham que uma invasão poderia resolver os problemas do país com a Venezuela. O presidente também alertou que haveria graves consequências regionais caso Washington decida agir militarmente.

A fala de Petro ocorreu durante uma sessão do conselho de ministros colombianos, nesta terça. Na reunião, ele mencionou conversas mantidas com representantes do governo americano em que manifestou sua posição contrária a uma possível intervenção no país vizinho.

Um dia antes, Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao que chamou de ameaça contra o seu país. Nesta terça, o ditador voltou a falar em defesa do território venezuelano.

"Defendemos nossos mares, nossos céus e nossas terras. Nós os libertamos. Nós os guardamos e patrulhamos. Nenhum império tocará o solo sagrado da Venezuela, nem deve tocar o solo sagrado da América do Sul", afirmou Maduro em discurso transmitido pela televisão, em Caracas.

Newsletter Cercanías A newsletter da Folha sobre América Latina, editada pela historiadora e jornalista Sylvia Colombo *** O governo brasileiro não tinha se manifestado sobre o deslocamento dos navios até a noite desta terça. Aliado de Trump, o presidente argentino, Javier Milei, também não emitiu comentários sobre o tema.

Nas últimas horas, Milei compartilhou na plataforma X uma mensagem da Embaixada dos Estados Unidos na Argentina que registrou a visita de funcionários do Departamento de Defesa americano a ele e ao ministro de seu governo Luis Petri, por ocasião da Conferência de Defesa da América do Sul.

No fim de julho, o Tesouro dos EUA impôs sanções ao Cartel de los Soles sob a acusação de que o grupo venezuelano é liderado pelo ditador Nicolás Maduro. O Ofac (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) ainda classificou a organização de entidade terrorista global.

No dia 7 de agosto, Washington anunciou que estava aumentando a recompensa para quem fornecesse informações sobre Maduro em um valor recorde: US$ 50 milhões (R$ 274 milhões).

O anúncio foi feito pela secretária de Justiça, Pam Bondi, que publicou um vídeo na rede social X reiterando as acusações contra o ditador.

O Equador não se manifestou publicamente sobre a presença militar americana nas águas caribenhas, mas, em 14 de agosto, o presidente Daniel Noboa instruiu o CNI (Centro Nacional de Inteligência) a investigar as possíveis ligações do cartel venezuelano com gangues criminosas que operam em seu país.

Em posição semelhante está o Paraguai. O Senado do país também declarou o grupo venezuelano uma organização terrorista. O decreto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Santiago Peña.

Bastidores da Política - Prefeitura precisa romper contrato com 'Águas de Manaus' Bastidores da Política
Prefeitura precisa romper contrato com 'Águas de Manaus'

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


20/08/2025

Trump sanciona mais membros do Tribunal Penal Internacional, que fala em 'ataque à independência'

20/08/2025

Israel avança sobre a Cidade de Gaza após aprovar convocação de 60 mil reservistas

20/08/2025

Rússia quer veto sobre garantias de segurança à Ucrânia

20/08/2025

Reservistas de Israel recebem reciclagem após serviço militar obrigatório

20/08/2025

Correção

20/08/2025

Navios enviados por Trump têm mais poder de fogo que a Venezuela

20/08/2025

Avião da Força Aérea dos EUA que pousou no Brasil é usado pela CIA

20/08/2025

Com drones e mísseis hipersônicos, China mobiliza arsenal avançado para desfile militar

Foto: Reprodução/Youtube

20/08/2025

Maduro reage aos EUA e diz que 'nenhum império tocará o solo sagrado' da Venezuela

20/08/2025

Israel aprova plano de ministro extremista para 'enterrar ideia de Estado palestino'

20/08/2025

Navios enviados por Trump têm mais poder de fogo que a Venezuela

Foto: Reprodução/Youtube

20/08/2025

EUA enviam três navios de guerra para a costa da Venezuela

20/08/2025

Israel aprova convocação de 60 mil reservistas para tomar Cidade de Gaza

20/08/2025

Musk freia planos de criar novo partido após ruptura com Trump, diz jornal

20/08/2025

Casa Branca volta ao TikTok, mesmo com rede em limbo jurídico nos EUA

20/08/2025

Rússia quer veto sobre garantias de segurança à Ucrânia

20/08/2025

Trump diz que acabou com seis, talvez sete guerras. Será?

20/08/2025

EUA deportam Julio César Chávez Jr., o 'justiceiro' do cartel de Sinaloa

Foto: Reprodução

20/08/2025

Israel aprova plano que divide Cisjordânia e 'enterra' o Estado Palestino

20/08/2025

Israel convoca 60 mil reservistas para plano de tomada de Gaza

20/08/2025

Ataques de Israel e dos EUA aumentaram motivação do Irã para desenvolver bomba atômica, diz especialista

20/08/2025

Exportamos mais cocaína do que gás por meio do Brasil, diz candidato no 2º turno à Presidência da Bolívia

19/08/2025

Esquerda sofre derrota histórica em todos os departamentos da Bolívia e quase some do Congresso

19/08/2025

Estados Unidos enviam navios de guerra às águas da Venezuela e usarão 'toda a força' contra Maduro

19/08/2025

EUA vão considerar 'ideologias antiamericanas' e 'evidência antissemita' ao analisar pedidos de visto

Foto: Reprodução

19/08/2025

Governo Trump diz que usará “toda a força” contra regime de Maduro

19/08/2025

Giorgia Meloni cumprimenta autoridade dos EUA com 'namastê' ao chegar à Casa Branca

19/08/2025

'Limpeza' de Washington: intervenção de Trump prendeu 465 em uma semana

19/08/2025

Estados Unidos enviam navios de guerra a águas da Venezuela e usarão 'toda a força' contra Maduro


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!